Зеленського запросили виступити на одній з найближчих сесій Європарламенту
Президенту України Володимиру Зеленському запропонували виступити на найближчій сесії Європарламенту. Відбулася телефонна розмова заступника голови Офісу президента Ігоря Жовкви з керівником кабінету президента ЄП Алессандро Кіоккетті,
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.
Жовква привітав засідання в парламенті ЄС, на якому обговорювалася напруженість біля кордону України, і подякував Кіоккетті від імені Зеленського за запрошення.
На засіданні, присвяченому безпеці України, європейські депутати серед іншого вирішили надати Україні фінансову допомогу. Рішення було аргументовано тим, що гіпотетичне вторгнення Росії спровокувало проблеми в українській економіці.
Нагадаємо, на початку лютого Єврокомісія схвалила надання Україні фінансової допомоги на 1,2 млрд євро, а минулого тижня Рада ЄС схвалила виділення макрофіну.