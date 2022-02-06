Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию, Путин отказался от приезда

Сообщается, что Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) пройдет в середине февраля в очном формате. На ней точно выступит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, ожидается приезд вице-президента США Камаллы Харрис, но формально ее участие пока не подтверждено.

По словам главы MSC Вольфганга Ишингера, в общей сложности ожидается участие примерно 35 глав государств и правительств. Однако уже известно, что российский президент Владимир Путин отказался от приезда.

"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", - подчеркнул Ишингер допустив, что у Путина при желании будет возможность выступить онлайн.

Кроме того, приглашения направлены президеннту Украины Владимиру Зеленскому, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И, также обсуждается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.