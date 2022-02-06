Зеленского пригласили на Мюнхенскую конференцию, Путин отказался от приезда

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили в Мюнхен на конференцию по безопасности. Что касается других участников, то уже известно, что президент России Владимир Путин отказался от приезда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.
Сообщается, что Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) пройдет в середине февраля в очном формате. На ней точно выступит федеральный канцлер Германии Олаф Шольц, ожидается приезд вице-президента США Камаллы Харрис, но формально ее участие пока не подтверждено.
По словам главы MSC Вольфганга Ишингера, в общей сложности ожидается участие примерно 35 глав государств и правительств. Однако уже известно, что российский президент Владимир Путин отказался от приезда.
"Я ни в коем случае не хочу исключать Россию. Воспользуется ли Москва возможностью не только представить свою позицию в письмах США и НАТО, но и изложить ее еще раз перед компетентной и высокопоставленной публикой, зависит только от нее", - подчеркнул Ишингер допустив, что у Путина при желании будет возможность выступить онлайн.
Кроме того, приглашения направлены президеннту Украины Владимиру Зеленскому, генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Китай будет представлять министр иностранных дел Ван И, также обсуждается приезд президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности впервые за два года состоится в очном формате, она пройдет с 18 по 20 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что Турция договорилась о встрече Путина и Зеленского на своей территории, стороны уточняют даты.