Впервые за два года: Мюнхенская конференция по безопасности пройдет в очном формате
Фото: Мюнхенская конференция по вопросам безопасности состоится в очном формате (GettyImages)
Мюнхенская конференция по безопасности состоится в очном формате впервые за два года. Дата проведения - с 18 по 20 февраля 2022 года.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Zeit.
Руководитель конференции Вольфганг Ишингер заявил, что из-за пандемии количество участников будет ограничено.
"Потребность в восстановлении личных контактов особенно велика среди лиц, принимающих решения во внешней политике, потому что очень часто они касаются деликатных тем", - сказал Ишингер.
Будущее федеральное правительство Германии представит на конференции внешнеполитическую повестку дня.