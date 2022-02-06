Зеленського запросили на Мюнхенську конференцію, Путін відмовився від приїзду

Повідомляється, що Мюнхенська конференція з безпеки (MSC) пройде в середині лютого в очному форматі. На ній точно виступить федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц, очікується приїзд віце-президента США Камалли Харріс, але формально її участь поки не підтверджена.

За словами глави MSC Вольфганга Ішингера, загалом очікується участь приблизно 35 глав держав і урядів. Проте вже відомо, що російський президент Володимир Путін відмовився від приїзду.

"Я ні в якому разі не хочу виключати Росію. Чи скористається Москва можливістю не тільки представити свою позицію в листах США і НАТО, а й викласти її ще раз перед компетентною і високопоставленою публікою, залежить тільки від неї", - підкреслив Ішингер допустивши, що у Путіна при бажанні буде можливість виступити онлайн.

Крім того, запрошення направлені президеннту України Володимиру Зеленському, генсеку НАТО Єнсу Столтенбергу і главі Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн. Китай представлятиме міністр закордонних справ Ван І, також обговорюється приїзд президента Франції Еммануеля Макрона.