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Меркель поздравила Зеленского и пригласила в Берлин

Новости » Политика    20.05.2019 - 16:54
Меркель поздравила Зеленского и пригласила в Берлин
Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина/Виталий Носач)

Канцлер Германии хочет познакомиться с новым президентом Украины лично

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила поддержку новому президенту Украины Владимиру Зеленскому и пригласила его посетить Берлин с официальным визитом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Меркель пожелала новому президенту мужества и удачи. Канцлер также подчеркнула, что Германия "и в будущем будет энергично поддерживать Украину на ее пути реформ и в ее праве на суверенитет и территориальную целостность".

В федеральном правительстве Германии отметили, что конкретная дата визита Владимира Зеленского в Берлин пока не назначена, однако Меркель "будет рада познакомиться с ним лично".

Решение о роспуске украинского парламента в правительстве ФРГ комментировать не стали.

Напомним, на церемонии инаугурации новоизбранный президент объявил о роспуске Верховной рады. Ранее в парламенте объявили об отсутствии коалиции, поскольку фракция "Народный фронт" вышла из коалиции.

Также Владимир Зеленский сегодня утром обратился к Кабинету министров с призывом подать в отставку

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