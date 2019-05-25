Зеленського запросили до Канади, - посол

Фото: Володимир Зеленський (www.president.gov.ua)

Зеленського запросили відвідати Канаду в день конференції з підтримки реформ в Україні

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Ващука, запрошення до Канади було передано президенту Зеленському під час телефонної розмови.

"Воно (запрошення - ред.) особисто, принаймні телефонно, передано. А там вже з паперами ми, як з однієї сторони, так і з іншої, дамо собі раду", - повідомив він.

Посол також зазначив, що 2 липня у Канаді відбудеться конференція з підтримки реформ в Україні. Він додав, що канадський прем'єр сподівається на участь українського президента.

"Думаю, наш прем’єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія", - розповів Ващук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше, Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі, реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною.