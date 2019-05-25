ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленського запросили до Канади, - посол

Новини » Політика    25.05.2019 - 04:32
Зеленського запросили до Канади, - посол
Фото: Володимир Зеленський (www.president.gov.ua)

Зеленського запросили відвідати Канаду в день конференції з підтримки реформ в Україні

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запросили відвідати Канаду 2 липня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Радіо Свобода.

За словами Ващука, запрошення до Канади було передано президенту Зеленському під час телефонної розмови.

"Воно (запрошення - ред.) особисто, принаймні телефонно, передано. А там вже з паперами ми, як з однієї сторони, так і з іншої, дамо собі раду", - повідомив він.

Посол також зазначив, що 2 липня у Канаді відбудеться конференція з підтримки реформ в Україні. Він додав, що канадський прем'єр сподівається на участь українського президента.

"Думаю, наш прем’єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія", - розповів Ващук.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський планує найближчим часом провести телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше, Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі, реалізацію Мінських угод та двостороннє співробітництво між Німеччиною та Україною.

Зеленський і Смолій обговорили важливість незалежності НБУ Зеленський 28 травня зустрінеться з місією МВФ
Новини України Володимир ЗеленськийвизитКанада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся