У Зеленського пояснили важливість нового пакета санкцій проти РФ

Під нові обмеження потрапили підприємства, що виготовляють безпілотники, а також компоненти для ракетної, космічної та авіаційної техніки РФ. Серед них - виробники FPV-дронів (ASFPV, Rustakt, IONOS) та Іжевський авіазавод.

До прикладу, лише компанія ASFPV щомісяця постачає на фронт до 10 тисяч FPV-дронів серії "Ветерок". Також санкції торкнулися заводів, які створюють деталі для навігаційних систем ракет "Іскандер-М" та безпілотників.

ЄС вдарив і по іноземних підприємствах, які стали частиною воєнної економіки Росії. До санкційного списку увійшли компанії з Китаю (Shenzhen Minghuaxin, Xinxiang Richful) та Білорусі (Izovac, Engineering Group).

Вони таємно постачали російським зброярам необхідні компоненти та обладнання. Це дозволяло російському ВПК підтримувати високі темпи виробництва в обхід раніше введених заборон.

Боротьба з "тіньовим флотом"

Окрему увагу в ЄС приділили перевізникам, які допомагають Москві експортувати нафту. Під санкції потрапили десятки компаній із Росії, ОАЕ, Туреччини, Азербайджану, Гонконгу та Ліберії. Їхні судна використовували незаконні схеми: вимикали радари ідентифікації та перевантажували нафту з корабля на корабель прямо в морі.

Персональні санкції також наклали на ключових людей - топменеджмент "Ростеху" Олега Євтушенка та Бекхана Оздоєва, організаторів "сірих" схем закупівлі обладнання Олега Фішелева та Павла Нікітіна.

Крім того, обмеження торкнулись і представників російського "тіньового флоту" - засновника компанії Coral Energy (раніше 2Rivers Group) Тахіра Гараєва та морського страхового брокера Костянтина Рогача.

"Для нас це підтвердження того, що європейські партнери чітко бачать конкретних виконавців, які стоять за виробництвом зброї, яка щодня атакує українські міста, і послідовно обмежують їхні можливості", - зазначив Власюк.

За його словами, це проміжний крок. Україна розраховує, що вже найближчими тижнями Євросоюз ухвалить значно потужніший і комплексний 21-й пакет санкцій.