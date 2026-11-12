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У Зеленського пояснили, навіщо Путін пропонує гуманітарну місію в Костянтинівці

16:53 12.11.2026 Чт
1 хв
aimg Валерій Ульяненко
Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)

Росіяни можуть пропонувати гуманітарну місію в Костянтинівці для того, щоб як в Олешках ротувати своїх військових.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив радник президента України Дмитро Литвин в коментарі журналістам.

"Ну враховуючи, шо в Олешки вони завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно шо вони хочуть в Костянтинівці. Але треба з'ясувати всі деталі", - наголосив він.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні російський диктатор заявив, що у Костянтинівці можна організувати гуманітарну місію за зразком тієї, яка відбулася в Олешках на Херсонщині.

За словами Путіна, росіянам потрібно п'ять діб на розмінування території біля Костянтинівки.

Гуманітарна місія в Олешках

Нагадаємо, в Олешках із 27 жовтня до 1 листопада діяв гуманітарний режим припинення вогню. Його запровадили за координації першої леді США Меланії Трамп.

У межах операції до регіону доставили необхідну допомогу для місцевих жителів, а також евакуювали майже 800 цивільних.

Зазначимо, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що Україна розглядає можливість проведення нових гуманітарних місій на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, Лубінець розповів, що Україна готує можливість додаткового безпечного виїзду цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та сусідніх населених пунктів.

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Володимир ПутінКонстантиновкаВійна в Україні