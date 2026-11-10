Україна працює над додатковим безпечним виїздом мешканців Олешок, - Лубінець

В Україні готують можливість додаткового безпечного виїзду цивільного населення з тимчасово окупованих Олешок та сусідніх населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву омбудсмена Дмитра Лубінця.

За його словами, після успішного проведення першої гуманітарної місії до його офісу продовжують надходити численні звернення від жителів Олешківської громади, які виявляють бажання виїхати на підконтрольну уряду України територію.

Наразі команда фахівців опрацьовує можливість організації додаткового коридору. Для цього необхідно узгодити всі безпекові та гуманітарні умови.

"Ми продовжуємо збирати та актуалізувати інформацію про кожну таку людину: уточнюємо місцеперебування, стан здоров’я, мобільність, склад сім’ї, наявність документів та потребу в медичному чи спеціальному транспорті", - зазначив Лубінець.

Він підкреслив, що особливу увагу приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам, особам з інвалідністю, тяжкохворим та сім’ям із дітьми.

Як подати заявку на виїзд

"Ті хто вже звертався до мене, не залишені поза увагою! Інформація про них збережена та опрацьовується. Якщо обставини змінилися, зокрема стан здоров’я, місцеперебування, склад сім’ї чи контактні дані важливо повідомити нам про це", - підкреслив омбудсмен.

Подати нові заявки або уточнити дані можна за номерами у WhatsApp, Viber, Telegram: +38 067 717 51 70, +38 073 719 81 34.

"Наша робота не завершилася разом із першою гуманітарною місією. Ми продовжуємо працювати над тим, щоб люди, які хочуть виїхати, мали таку можливість безпечно і добровільно", - заявив Лубінець, уточнивши, що наступна ініціатива планується виключно для Олешок і навколишніх населених пунктів.