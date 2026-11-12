У Зеленского объяснили, зачем Путин предлагает гуманитарную миссию в Константиновке

"Ну учитывая, что в Олешки они завели технику и ротировали военных под прикрытием гуманитарной операции, то ясно что они хотят в Константиновке. Но надо выяснить все детали", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Напомним, сегодня российский диктатор заявил, что в Константиновке можно организовать гуманитарную миссию по образцу той, которая состоялась в Олешках Херсонской области.

По словам Путина, россиянам нужно пять суток на разминирование территории возле Константиновки.

Гуманитарная миссия в Олешках

Напомним, в Олешках с 27 октября по 1 ноября действовал гуманитарный режим прекращения огня. Его ввели при координации первой леди США Мелании Трамп.

В рамках операции в регион доставили необходимую помощь местным жителям, а также эвакуировали почти 800 гражданских.