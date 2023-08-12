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У Зеленського пояснили, чому "зерновий коридор" запрацює без РФ

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна активно веде роботи з інтеграції морських портів для забезпечення експорту зерна. Однак, у разі агресії з боку Росії, Чорноморський флот і певні компоненти інших флотів будуть знищені.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на стрім.

За його словами, Росія заплатить своїм Чорноморським флотом, якщо загрожуватиме кораблям у Чорному морі працювати "зерновому коридору".

"Росія починає усвідомлювати, що Чорноморська акваторія - це не море внутрішньої юрисдикції. І що буде дуже боляче. І президент України сказав дуже чітко: будете наносити удари, будемо тоді знищувати флот, і до кінця війни у вас Чорноморського флоту з елементами Тихоокеанського, Північного і Балтійського флотів не буде", - заявив Подоляк.

Радник Єрмака підкреслив, що потрібно вирішити два питання для запуску "зернового коридору".

"Що стосується власне зернової угоди, безумовно, ми намагаємося вирішити два завдання. Перше - сухопутні коридори. Вони не дозволяють у такому обсязі вивозити зерно. Друге - зараз ми обговорюємо можливість, готуємо судно, яке намагатиметься пройти коридором у рамках нашого відповідного досі юридичного договору з ООН і з Туреччиною. Спробуємо залучити навіть водний коридор", - наголосив Подоляк.

Коридори у Чорному морі

Майже через місяць після того, як РФ вийшла з "зернової угоди" Україна оголосила про відкриття в Чорному морі тимчасових коридорів для торгових суден. Проте ВМС України наголосили, що зберігається загроза з боку РФ.

Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах Чорноморськ, Одеса та Південний ще з початку війни.

Згодом командувач ВМС України Олег Чалик пояснив, що коридор у Чорному морі буде прозорим, а на кораблі поставлять камери, щоб засвідчити, що це лише гуманітарна місія.

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зерновий коридорВійна Росії проти УкраїниМихайло Подоляк