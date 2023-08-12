У Зеленского объяснили, почему "зерновой коридор" заработает без РФ

По его словам, Россия заплатит своим Черноморским флотом, если будет угрожать кораблям в Черном море работать "зерновому коридору".

"Россия начинает осознавать, что Черноморская акватория - это не море внутренней юрисдикции. И что будет очень больно. И президент Украины сказал очень четко: будете наносить удары, будем тогда уничтожать флот, и до конца войны у вас Черноморского флота с элементами Тихоокеанского Северного и Балтийского флотов не будет", - заявил Подоляк.

Советник Ермака подчеркнул, что нужно решить два вопроса для запуска "зернового коридора".

"Что касается собственно зерновой сделки, безусловно, мы пытаемся решить две задачи. Первая - сухопутные коридоры. Они не позволяют в таком объеме вывозить зерно. Второе - сейчас мы обсуждаем возможность, готовим судно, которое будет пытаться пройти по коридору в рамках нашего соответствующего до сих пор юридического договора с ООН и с Турцией. Попробуем привлечь даже водный коридор", - подчеркнул Подоляк.

Коридоры в Черном море

Спустя почти месяц после того, как РФ вышла из "зерновой сделки" Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов. Однако ВМС Украины подчеркнули, что сохраняется угроза со стороны РФ.

Маршруты, прежде всего, предназначены для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала войны.

Позже командующий ВМС Украины Олег Чалык объяснил, что коридор в Черном море будет прозрачным, а на корабли поставят камеры, чтобы засвидетельствовать, что это только гуманитарная миссия.

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