У Зеленського пояснили, чому Україна не піде на компроміс із Росією

Переговори з Росією

У 2022 році президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про неможливість проведення переговорів із Путіним.

Президент зазначав, що переговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни.

При цьому Зеленський додав, що Україна буде готова до переговорів з РФ після виходу українського війська на кордони 1991 року.

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