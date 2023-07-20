У Зеленського пояснили, чому Україна не піде на компроміс із Росією

Україна не піде на компроміс із Росією, адже це б означало втрату української державності та повернення СРСР.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника голови Офісу президента України Михайла Подоляка в інтерв'ю AFР.
У 2022 році президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про неможливість проведення переговорів із Путіним.
Президент зазначав, що переговори з Росією зараз означатимуть заморожування війни.
При цьому Зеленський додав, що Україна буде готова до переговорів з РФ після виходу українського війська на кордони 1991 року.
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