У Зеленского объяснили, почему Украина не пойдет на компромисс с Россией

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Путиным.

Президент отмечал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.

При этом Зеленский добавил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после выхода украинской армии на границы 1991 года.

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