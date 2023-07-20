У Зеленского объяснили, почему Украина не пойдет на компромисс с Россией

Украина не пойдет на компромисс с Россией, ведь это означало бы потерю украинской государственности и возвращение СССР.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью AFР.
В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Путиным.
Президент отмечал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.
При этом Зеленский добавил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после выхода украинской армии на границы 1991 года.
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