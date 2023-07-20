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Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского объяснили, почему Украина не пойдет на компромисс с Россией

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Украина не пойдет на компромисс с Россией, ведь это означало бы потерю украинской государственности и возвращение СССР.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка в интервью AFР.

Переговоры с Россией

В 2022 году президент Украины Владимир Зеленский принял решение о невозможности переговоров с Путиным.

Президент отмечал, что переговоры с Россией сейчас будут означать замораживание войны.

При этом Зеленский добавил, что Украина будет готова к переговорам с РФ после выхода украинской армии на границы 1991 года.

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Михаил ПодолякВойна России против Украины