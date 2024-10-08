У Зеленського пояснили, чому нездійсненні "стратегії деескалації" у війні РФ проти України

Так, чиновник висловився щодо "дивних "мирних планів", "компромісних варіантів" і "стратегій деескалації", згадки про які циркулюють у глобальному інформаційному полі".

За його словами, їх "фундаментальна проблема "навіть не в тому, що вони "абсолютно суперечать прагненням України, суперечать основам паритетності та безпеки".

"Вони категорично нездійсненні, бо суперечать базовій логіці. Логіці, у якій очевидно, що не програш агресора лише заохочує його до продовження експансії", - наголошує Подоляк.

У цьому контексті представник Офісу президента висловився про "табу" на удари наданою Заходом зброєю углиб території РФ по місцях, звідки окупанти обстрілюють Україну. Та про можливість збиття російських повітряних цілей країнами НАТО.

"Тому ми чомусь маємо визнати абсолютно алогічну тезу, що збиття силами НАТО російських ракет, які летять по українських містах, може сильніше розпалити війну. Точно? Взагалі не бачимо невідповідності, що стріляти по "шахедах" можна, а по їхніх стартових майданчиках забороняється? Тобто? Збивайте стріли, а лучнику-стрілку дайте спокій, хай і далі тішиться", - пише Подоляк.

Радник глави ОП додав, що українській стороні пропонують "погодитися з тим, що догоджання агресору відіб'є в нього апетит", та що начебто "заморожування війни" відповідає безпековим інтересам Європи, а "згода України на втрату територій і мільйонів їхніх жителів - нашим українським інтересам".

"Якою логікою тут можна користуватися? Але/але… Заведено сміятися над "пласкоземельцями" та "винахідниками вічних двигунів". Чи заслуговують на повагу інженери нелогічних дипломатичних конструкцій, які точно спонукають агресора підвищувати геноцидні ставки?" - йдеться в публікації Подоляка..

Чутки про плани щодо миру

Раніше повідомлялося, що президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги України у війні з РФ. Він вже презентував відповідну ініціативу американському колезі Джо Байдену та кандидатам у президенти США Камалі Гарріс та Дональду Трампу.

Наразі цей план публічно не представлено, й зважаючи на секретність документа не обійшлося без різних домислів щодо такої ініціативи.

Нагадаємо, раніше німецьке видання Bild написало про нібито "готовність" України до "заморозки" війни, але в ОП заявили, що це - фейк.

Додамо, вчора під час вечірнього звернення Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців.

Також раніше РБК-Україна писало в окремому матеріалі, у чому полягає альтернатива формулі миру, яку пропонують Китай та Бразилія, та як на це реагує Київ.