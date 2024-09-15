Bild написав про нібито готовність України до заморозки війни. ОП каже - це фейк
Bild написав про нібито готовність України до "заморозки" війни. В ОП заявили, що видання поширило фейк.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.
"Bild поширив фейк. План перемоги Bild не бачив, і з тих кількох людей, які на сьогодні залучені президентом в підготовку плану перемоги, ніхто з Bild не говорив", - сказав він.
За словами Литвина, "Мінськ-3" або будь-який інший ніхто росіянам не подарує, бо Україна проти будь-якої заморозки війни, і на всіх рівнях влада України про це говорить.
"І для нас важливо, щоб Сполучені Штати підтримали саме план перемоги України, а не капітуляції чи заморозки. План перемоги буде представлений спочатку саме США, бо вони здатні забезпечити реалізацію його наповнення", - додав він.
Про що написало Bild
Видання Billd написало, що президент України Володимир Зеленський найближчими тижнями вирушить до США і представить свій план перемоги президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти Камалі Гарріс і Дональду Трампу.
За даними журналістів, у плані Зеленського нібито фігурує "готовність" України прийняти "локальне припинення вогню на певних ділянках фронту" - і, таким чином, нібито тимчасово "заморозити" ситуацію.
Що відомо про план перемоги
Близько двох тижнів тому президент Володимир Зеленський анонсував план перемоги у війні. Відомо, що план перемоги України у війні представлять спочатку президенту США Джо Байдену, а потім іншим партнерам.
Це пов'язано з тим, що кожен пункт плану так чи інакше буде зав'язаний на допомозі США. За словами Зеленського, план перемоги буде "відвертим" та "зрозумілим". Крім того, він не міститиме у собі багато пунктів.
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