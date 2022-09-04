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У Зеленского посчитали, сколько потеряет Россия из-за введения лимита цен на нефть

Фото: глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил, что бюджет РФ потеряет 75% доходов от экспорта нефти.

Об этом заявил глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Почему решение G7 об ограничении цены на российскую нефть столь важно? Ибо нефть и нефтепродукты – важнейший источник наполнения российского бюджета (30-40 %). Начало ценового ограничения в декабре сократит на 50%, а в феврале – на 75% доходы от экспорта нефти", - отметил Ермак.

По его словам, в результате нефтяного эмбарго, которое начнет действовать в декабре, 15% потери экспортной выручки Россией в третьем квартале по сравнению с первым уже в феврале превратятся в 75% потерь. Это означает, что денег на войну в России будет гораздо меньше.

"Это важно, потому что в 2023 году Россия планирует увеличить штатную численность армии на 137 тысяч для продолжения агрессии. Поэтому нужно максимально убить их экономику. Чтобы переломить хребет России", - добавил глава Офиса Президента Украины.

Ранее стало известно, что министры финансов стран "Большой семерки" (G7) согласовали предельную цену на российскую нефть.

По данным Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.

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Андрей ЕрмакСанкции против РоссииНефтьВторжение России в Украину