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У Зеленського порахували, скільки втратить Росія через введення ліміту цін на нафту

Фото: керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив, що бюджет РФ втратить 75% доходів від експорту нафти.

Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Чому рішення G7 про обмеження ціни на російську нафту настільки важливе? Бо Нафта і нафтопродукти – найважливіше джерело наповнення російського бюджету (30-40 %). Початок цінового обмеження в грудні скоротить на 50%, а в лютому – на 75% доходи від експорту нафти", - зазначив Єрмак.

За його словами, в результаті нафтового ембарго, яке почне діяти в грудні, 15% втрати експортної виручки Росією в третьому кварталі в порівнянні з першим вже в лютому перетворяться в 75% втрат. Це означає, що грошей на війну в Росії буде набагато менше.

"Це важливо, тому що у 2023 році Росія планує збільшити штатну чисельність армії на 137 тисяч для продовження агресії. Тому потрібно максимально вбити їх економіку. Щоб переломити хребет Росії", - додав керівник Офісу Президента України.

Раніше стало відомо, що міністри фінансів країн "Великої сімки" (G7) погодили граничну ціну на російську нафту.

За даними Bloomberg, США і союзники планують встановити максимальну ціну для російської нафти на рівні 40-60 доларів за барель.

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