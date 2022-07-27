Когда G7 установит предельную цену на российскую нефть: Reuters узнало сроки
Страны "Большой семерки" (G7) планируют ограничить стоимость российской нефти к началу декабря.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии Reuters заявил неназванный представитель G7.
По его словам, ввести ограничение цены на российскую нефть страны "Большой семерки" намерены к 5 декабря. Это связано с тем, что именно в этот день вступают в силу санкции ЕС, которые запрещают морской импорт нефти из РФ.
"Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно", - подчеркнул чиновник G7.
Напомним, ранее стало известно, что, по информации Bloomberg, США и союзники планируют установить максимальную цену для российской нефти на уровне 40-60 долларов за баррель.
Также мы писали, что советник Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан подтвердил переговоры США, ЕС и Британии по ограничению цены на российскую нефть.
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