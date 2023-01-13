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У Зеленського порівняли ситуацію у Бахмуті й Соледарі з Верденською битвою

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П'ятниця 13 січня 2023 17:58
У Зеленського порівняли ситуацію у Бахмуті й Соледарі з Верденською битвою Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president gov ua)
Автор: Юлія Бойко

Ситуація в Бахмуті і Соледарі - це Верденська битва XXI сторіччя. Українським захисникам вдається утримувати свої позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтервʼю Le Monde.

За його словами, Росія кинула випущених із вʼязниць злочинців, які вмирають, щойно дістаються лінії фронту.

"Їхні тіла кидають на місці, їх навіть не забирають, людських втрат з російського боку багато, значно більше, ніж у нас", - сказав він.

За словами Єрмака, перед українськими захисниками - людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.

"Соледар - місце вуличних боїв, де жодна зі сторін не контролює місто. Росіяни там є, але вони не контролюють", - зазначив голова президентського офісу.

Нагадаємо, сьогодні Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджують, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті". Проте українська сторона заперечує цю інформацію.

Проте раніше Пригожин разом із найманцями "Вагнера" заявили, що саме вони зайшли до міста. Вже 13 січня ватажок бойовиків Пригожин заявив, що у його угруповання "постійно намагаються вкрасти перемогу", натякаючи на повідомлення Міноборони РФ про нібито захоплення українського Соледара.

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