ua ru
Пт, 13 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

У Зеленского сравнили ситуацию в Бахмуте и Соледаре с Верденской битвой

Новина українською →
Пятница 13 января 2023 17:58
У Зеленского сравнили ситуацию в Бахмуте и Соледаре с Верденской битвой Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Юлия Бойко

Ситуация в Бахмуте и Соледаре - это Верденская битва XXI века. Украинским защитникам удается удерживать свои позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Le Monde.

По его словам, Россия бросила выпущенных из тюрем умирающих преступников, как только достаются линии фронта.

"Их тела бросают на месте, их даже не уносят, человеческих потерь с российской стороны много, гораздо больше, чем у нас", - сказал он.

По словам Ермака, перед украинскими защитниками - непрерывно атакующая, атакующая и атакующая человеческая масса.

"Соледар - место уличных боев, где ни одна из сторон не контролирует город. Россияне там есть, но они не контролируют", - отметил глава президентского офиса.

Напомним, сегодня Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждают, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте". Однако украинская сторона отрицает эту информацию.

Однако ранее Пригожин вместе с наемниками "Вагнера" заявили, что именно они вошли в город. Уже 13 января главарь боевиков Пригожин заявил, что у его группировки "постоянно пытаются украсть победу", намекая на сообщение Минобороны РФ о якобы захвате украинского Соледара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Андрей Ермак Вторжение России в Украину
NEWS
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
ВСУ опровергли заявление России о "захвате" Соледара
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам