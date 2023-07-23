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У Зеленського порівняли Росію з ІДІЛ: назвали 5 кроків реагування

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Російська Федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.

Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.

Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:

  • остаточно знищити "зернову угоду";
  • закрити для України будь-який вихід у Чорне море;
  • перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;
  • залякати тероризмом й змусити обговорювати "поступки";
  • реалізувати свою ненависть до України.

Зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, як світ повинен відреагувати на черговий терористичний акт Росії:

  • надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;
  • поставити більше сучасних систем ППО для захисту неба та українських міст;
  • посилити економічні санкції проти Росії й унеможливити роботу російського ВПК;
  • ізолювати Росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;
  • підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.

Нічні обстріли Одеси

Після виходу зі "зернової угоди" Росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу "Онікс", Х-22 й "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.

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