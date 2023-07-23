У Зеленського порівняли Росію з ІДІЛ: назвали 5 кроків реагування

Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:

остаточно знищити "зернову угоду";

закрити для України будь-який вихід у Чорне море;

перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;

залякати тероризмом й змусити обговорювати "поступки";

реалізувати свою ненависть до України.

Зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, як світ повинен відреагувати на черговий терористичний акт Росії:

надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;

поставити більше сучасних систем ППО для захисту неба та українських міст;

посилити економічні санкції проти Росії й унеможливити роботу російського ВПК;

ізолювати Росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;

підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.

Нічні обстріли Одеси

Після виходу зі "зернової угоди" Росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу "Онікс", Х-22 й "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.

Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.