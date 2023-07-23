У Зеленського порівняли Росію з ІДІЛ: назвали 5 кроків реагування

Російська Федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:
Зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, як світ повинен відреагувати на черговий терористичний акт Росії:
Після виходу зі "зернової угоди" Росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу "Онікс", Х-22 й "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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