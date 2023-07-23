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У Зеленского сравнили Россию с ИГИЛ: назвали 5 шагов реагирования

Фото: Михаил Подоляк, советник главы Офиса президента (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация прибегает к обновленной террористической тактике: намеренных ударов по историческим центрам городов, демонстративного уничтожения Одесской области, разрушения портовой инфраструктуры и прочего.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.

Как отметил Подоляк, страна-террорист своими действиями желает:

  • окончательно уничтожить "зерновое соглашение";
  • закрыть для Украины любой выход в Черное море;
  • перехватить глобальный информационный поток, чтобы мир меньше говорил о внутренних проблемах страны-террориста;
  • запугать терроризмом и заставить обсуждать "уступки";
  • реализовать свою ненависть к Украине.

В частности глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как мир должен отреагировать на очередной террористический акт России:

  • предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые уничтожат вражеские возможности по нанесению этих ударов;
  • поставить больше современных систем ПВО для защиты неба и украинских городов;
  • усилить экономические санкции против России и сделать невозможным работу российского ВПК;
  • изолировать Россию на международном уровне, как странами Запада, так и государствами Глобального Юга;
  • поддержать демилитаризацию временно оккупированного Крыма.

Ночные обстрелы Одессы

После выхода из "зернового соглашения" Россия усилила удары по югу Украины. Этой ночью враг нанес очередной удар по Одессе и области крылатыми ракетами типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.

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