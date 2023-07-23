У Зеленского сравнили Россию с ИГИЛ: назвали 5 шагов реагирования

Российская Федерация прибегает к обновленной террористической тактике: намеренных ударов по историческим центрам городов, демонстративного уничтожения Одесской области, разрушения портовой инфраструктуры и прочего.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как отметил Подоляк, страна-террорист своими действиями желает:
В частности глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как мир должен отреагировать на очередной террористический акт России:
После выхода из "зернового соглашения" Россия усилила удары по югу Украины. Этой ночью враг нанес очередной удар по Одессе и области крылатыми ракетами типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, жилые дома.
Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
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