У Зеленського порівняли Росію з ІДІЛ: назвали 5 кроків реагування
Російська Федерація вдається до оновленої терористичної тактики: навмисних ударів по історичних центрах міст, демонстративного знищення Одеської області, руйнування портової інфраструктури й іншого.
Про це розповів радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter-акаунт.
Як відзначив Подоляк, країна-терорист своїми діями бажає:
- остаточно знищити "зернову угоду";
- закрити для України будь-який вихід у Чорне море;
- перехопити глобальний інформаційний потік, аби світ менше говорив про внутрішні проблеми країни-терориста;
- залякати тероризмом й змусити обговорювати "поступки";
- реалізувати свою ненависть до України.
Зокрема голова Офісу президента Андрій Єрмак пояснив, як світ повинен відреагувати на черговий терористичний акт Росії:
- надати Україні далекобійні ракети, які знищать ворожі можливості по нанесенню цих ударів;
- поставити більше сучасних систем ППО для захисту неба та українських міст;
- посилити економічні санкції проти Росії й унеможливити роботу російського ВПК;
- ізолювати Росію на міжнародному рівні, як країнами Заходу, так і державами Глобального Півдня;
- підтримати демілітаризацію тимчасово окупованого Криму.
Нічні обстріли Одеси
Після виходу зі "зернової угоди" Росія посилила удари по півдню України. Цієї ночі ворог завдав черговий удар по Одесі й області крилатими ракетами типу "Онікс", Х-22 й "Калібр". Внаслідок обстрілу були пошкоджені цивільні об'єкти, житлові будинки.
Також під час цієї атаки було пошкоджено Спасо-Преображенський собор. Детальніше про наслідки - у матеріалі РБК-Україна.
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