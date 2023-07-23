У Зеленского сравнили Россию с ИГИЛ: назвали 5 шагов реагирования

Российская Федерация прибегает к обновленной террористической тактике: намеренных ударов по историческим центрам городов, демонстративного уничтожения Одесской области, разрушения портовой инфраструктуры и прочего.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт .

Как отметил Подоляк, страна-террорист своими действиями желает:

окончательно уничтожить "зерновое соглашение";

закрыть для Украины любой выход в Черное море;

перехватить глобальный информационный поток, чтобы мир меньше говорил о внутренних проблемах страны-террориста;

запугать терроризмом и заставить обсуждать "уступки";

реализовать свою ненависть к Украине.

В частности глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как мир должен отреагировать на очередной террористический акт России:

предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые уничтожат вражеские возможности по нанесению этих ударов;

поставить больше современных систем ПВО для защиты неба и украинских городов;

усилить экономические санкции против России и сделать невозможным работу российского ВПК;

изолировать Россию на международном уровне, как странами Запада, так и государствами Глобального Юга;

поддержать демилитаризацию временно оккупированного Крыма.

Ночные обстрелы Одессы

После выхода из "зернового соглашения" Россия усилила удары по югу Украины. Этой ночью враг нанес очередной удар по Одессе и области крылатыми ракетами типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, жилые дома.

Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.