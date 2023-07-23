У Зеленского сравнили Россию с ИГИЛ: назвали 5 шагов реагирования
Российская Федерация прибегает к обновленной террористической тактике: намеренных ударов по историческим центрам городов, демонстративного уничтожения Одесской области, разрушения портовой инфраструктуры и прочего.
Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter-аккаунт.
Как отметил Подоляк, страна-террорист своими действиями желает:
- окончательно уничтожить "зерновое соглашение";
- закрыть для Украины любой выход в Черное море;
- перехватить глобальный информационный поток, чтобы мир меньше говорил о внутренних проблемах страны-террориста;
- запугать терроризмом и заставить обсуждать "уступки";
- реализовать свою ненависть к Украине.
В частности глава Офиса президента Андрей Ермак объяснил, как мир должен отреагировать на очередной террористический акт России:
- предоставить Украине дальнобойные ракеты, которые уничтожат вражеские возможности по нанесению этих ударов;
- поставить больше современных систем ПВО для защиты неба и украинских городов;
- усилить экономические санкции против России и сделать невозможным работу российского ВПК;
- изолировать Россию на международном уровне, как странами Запада, так и государствами Глобального Юга;
- поддержать демилитаризацию временно оккупированного Крыма.
Ночные обстрелы Одессы
После выхода из "зернового соглашения" Россия усилила удары по югу Украины. Этой ночью враг нанес очередной удар по Одессе и области крылатыми ракетами типа "Оникс", Х-22 и "Калибр". В результате обстрела были повреждены гражданские объекты, жилые дома.
Также во время этой атаки был поврежден Спасо-Преображенский собор. Детальнее о последствиях - в материале РБК-Украина.
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