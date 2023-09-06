Зеленського попросили ветувати закон про е-декларування. Петиція набрала підписи

Як зазначається у зверненні, закон не виконав вимогу суспільства - відкрити дані про "воєнні" статки чиновників.

"А отже, позбавили громадян та журналістів інструменту контролю за діями посадовців та головного запобіжника корупції під час війни. Таким кроком народні депутати пішли проти заяв Євросоюзу, послів G7 та депутатів Європарламенту", - написав автор петиції Олександр Ябчанка.

Активіст закликав президента ветувати і повернути до Верховної Ради проєкт закону № 9534, та забезпечити публічний доступ до реєстру декларацій без очікування річного терміну.

Варто хауважити, що петиція менше ніж за три години з моменту опублікування набрала майже 30 тисяч голосів. Тепер Зеленський зобов'язаний розглянути та відреагувати на петицію.

Фото: скріншот (petition.president.gov.ua)

Закон про е-декларації

У 2022 році НАЗК заявило, що під час воєнного стану посадовцям не обов’язково подавати декларації. Проте країни G7 неоднорозаво звертались до влади України із закликом відновити декларування доходів депутатів та чиновників.

Зеленський також вимагав від депутатів ухвалення закону, який є одним із критеріїв для вступу України до ЄС.

Вчора Верховна Рада підтримала відновлення електронного декларування, але провалила головну поправку - про відкриття декларації. Тож реєстр буде закрито, а інформація про статки чиновників буде непублічною ще рік, якщо Зеленський підпише закон у такому вигляді.

Після цього голова фракції "Слуга Народу" Давид Арахамія пояснив, чому декларації не зробили публічними відразу.

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