У Раді пояснили, чому не зробили е-декларації публічними відразу

Верховна рада підтримала відновлення електронного декларування в Україні. Однак є низка причин, чому воно не є доступним для перегляду будь-ким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови фракції "Слуга Народу" Давида Арахамії.

"Сьогодні парламент проголосував за відновлення декларування - 329 голосів у форматі, прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами", - написав Арахамія.

Він пояснив, що окрім міжнародних партнерів в Україні є громадянське суспільство, яке незадоволене тим, що за замовчуванням, реєстр декларантів доступний для перевірок НАБУ та НАЗК, та не є доступним для будь-кого.

За словами голови фракції "Слуга Народу", для цього є кілька пояснень, а саме:

через рік автоматично весь реєстр буде відкритим як і раніше,

Рада створила нову норму, згідно з якою декларант може добровільно відкрити свою декларацію для всіх людей, а не тільки для перевіряючих органів.

"Ми з керівництвом парламенту будемо перші подавати такі листи до НАЗК з проханням зробити наші декларації публічними. Це політична відповідальність кожного декларанта", - додав він.

Арахамія також нагадав, що норма закритості реєстру виникла на прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях, родичі яких можуть бути в небезпеці, тому і виник такий гібридний формат декларування.

Однак, за його словами, це ніяк не заважає уповноваженим перевіряючим органам виконувати свою роботу.

Електронне декларування

Нагадаємо, у 2022 році НАЗК заявило, що посадовцям під час дії воєнного стану не обов’язково подавати декларації. Однак вони матимуть три місяці для подання декларації після закінчення війни або ж добровільно подавати декларації.

Однак країни G7 неоднорозаво звертались до влади України із закликом відновити декларування доходів депутатів та чиновників.

Чим важливе для України електронне декларування читайте у матеріалі РБК-Україна "Потрібен для ЄС. Зеленський вимагає ухвалити закон про е-декларації, нардепи за, але з умовою"

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