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У Зеленського подякували 10 країнам, які підтримують вступ України в НАТО

Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Україна дякує союзникам за підтримку її вступу до НАТО. Йдеться вже про десять країн-членів блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови ОП Михайла Подоляка.

"За 48 годин з підписання заявки на вступ до НАТО 10 країн блоку підтримали членство України в Альянсі. Здебільшого це країни, які добре пам‘ятають отруйні пазурі ru-імперії. Дякуємо союзникам за демонстрацію лідерства й відповідальності. Історія твориться сьогодні", - написав Подоляк.

Нагадаємо, що 30 вересня президент України Володимир Зеленський оголосив про подання заявки на вступ до НАТО та зазначив, країна розраховує на приєднання у прискореному порядку.

Зазначимо, що вже 10 країн підтримали членство України в НАТО, такі як: Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія та Словаччина та Канада.

Додамо, згідно з алгоритмом процедури вступу до блоку, підтримати членство України мають всі його 30 країн-членів.

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НАТОІрина Подоляк