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У Зеленского подтвердили визит Шольца 14 февраля

Автор: Александр Мороз

Офис президента Украины подтверждает, что на 14 февраля запланирован визит канцлера Германии Олафа Шольца. Он встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Сообщается, что 14 февраля состоятся переговоры Зеленского и Шольца, который прибудет в Украину с первым официальным визитом.

"ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках нормандского формата. Визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины во время вызовов безопасности для всей Европы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что Шольц договорился с британским премьером Борисом Джонсоном вместе работать над санкциями против России на случай ее вторжения в Украину.

Также стало известно, что 8 февраля в Украину приедет французский президент Эммануэль Макрон.

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Владимир ЗеленскийОлаф Шольц