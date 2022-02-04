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Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России

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Лондон, Пятница 04 февраля 2022 17:37
Джонсон и Шольц договорились работать над пакетом санкций против России Фото: премьер Британии Борис Джонсон (Hollie Adams - WPA Pool/Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провел разговор с немецким канцлером Олафом Шольцем. Они обсудили ситуацию вокруг Украины и договорились работать над всеобъемлющим пакетом санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт британского правительства.

"Лидеры согласились с важностью диалога с Россией. Они решили использовать все доступные дипломатические каналы, чтобы положить конец нынешней напряженности. Премьер-министр и канцлер Шольц подчеркнули необходимость того, чтобы союзники донесли до России четкий и последовательный сигнал, в том числе о последствиях дальнейшего российского вторжения в Украину", - говорится в сообщении.

Стороны договорились продолжить работу с другими международными партнерами над всеобъемлющим пакетом санкций. Джонсон подчеркнул, что эти санкции должны быть готовы к автоматическому введению в случае дальнейшего вторжения России в Украину.

Напомним, накануне стало известно, что Шольц в середине февраля посетит Украину и Россию. В частности, 14 февраля он отправится в Киев, а на следующий день нанесет визит в Москву.

Джонсон был в Украине на этой неделе, в ходе визита он подтвердил намерение Лондона ввести жесткие санкции против России, если она решится на вторжение в Украину.

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Санкции против России Борис Джонсон Олаф Шольц Вторжение России в Украину
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