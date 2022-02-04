У Зеленського підтвердили візит Шольца 14 лютого

Офіс президента України підтверджує, що на 14 лютого запланований візит канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента .

"ФРН є одним з ключових партнерів і союзників України і відіграє важливу посередницьку роль в рамках нормандського формату. Візит федерального канцлера Німеччини в нашу державу демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України під час викликів безпеці для всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що 14 лютого відбудуться переговори Зеленського і Шольца, який прибуде до України з першим офіційним візитом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц домовився з британським прем'єром Борисом Джонсоном разом працювати над санкціями проти Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що 8 лютого до України приїде французький президент Еммануель Макрон.