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У Зеленського підтвердили візит Шольца 14 лютого

Автор: Олександр Мороз

Офіс президента України підтверджує, що на 14 лютого запланований візит канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він зустрінеться з українським президентом Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт президента.

Повідомляється, що 14 лютого відбудуться переговори Зеленського і Шольца, який прибуде до України з першим офіційним візитом.

"ФРН є одним з ключових партнерів і союзників України і відіграє важливу посередницьку роль в рамках нормандського формату. Візит федерального канцлера Німеччини в нашу державу демонструє євроатлантичну єдність і підтримку України під час викликів безпеці для всієї Європи", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шольц домовився з британським прем'єром Борисом Джонсоном разом працювати над санкціями проти Росії на випадок її вторгнення в Україну.

Також стало відомо, що 8 лютого до України приїде французький президент Еммануель Макрон.

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Володимир ЗеленськийОлаф Шольц