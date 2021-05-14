У Зеленского подтвердили, что сегодня будет СНБО. После заседания дадут брифинг

Офис президента Украины подтверждает, что сегодня пройдет заседание СНБО (Совета национальной безопасности и обороны). Предыдущее заседание было в середине апреля.
Официальный анонс опубликован на сайте президента.
Сообщается, что сегодня ориентировочно в 17:30 пройдет брифинг по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины. Место проведения - пресс-центр Офиса президента Украины на Банковой, 11.
Отметим, ранее источники РБК-Украина сообщили, что заседание СНБО запланировано на 16:00 при участии президента Владимира Зеленского. Ожидается продолжение санкций в отношении компаний, ограничения против которых были введены в прошлом году.
Напомним, в конце апреля Зеленский анонсировал новое заседание Совета национальной безопасности и обороны. Оно должно состояться в ближайшее время и будет, в частности, посвящено закону о территориальной обороне.
На минувшем заседании СНБО решил обновить действующий закон о санкциях и поручил Кабинету министров подготовить соответствующие изменения.