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Зеленский поручил организовать новое заседание СНБО

Новина українською → Украина, Вторник 27 апреля 2021 19:14
Зеленский поручил организовать новое заседание СНБО Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое заседание Совета нацбезопасности и обороны. Оно должно состояться в ближайшее время.

Об этом сообщил Офис президента.

В ходе визита в Херсонскую область, где глава государства посетил позиции украинских военных вблизи административной границы с Крымом, Зеленский поручил Алексею Данилову организовать заседание СНБО. Дата и время предстоящего заседания пока неизвестны.

В Херсонской области также состоялось совещание, во время которого секретарь СНБО Данилов доложил о ситуации с безопасностью вблизи административной границы с оккупированным Крымом, а также обсудили готовность сил к реагированию на возможное обострение ситуации.

Напомним, обычно заседания СНБО проходят в пятницу, но иногда их переносят на четверг, например, как это было перед визитом Зеленского в Париж. На прошлом заседании СНБО продолжил бороться с контрабандой и ввел ряд санкций.

Как писало РБК-Украина, под санкции СНБО попали пять бывших сотрудников таможни.

Также санкции ввели против двух российских компаний.

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