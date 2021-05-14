У Зеленського підтвердили, що сьогодні буде РНБО. Після засідання дадуть брифінг

Офіс президента України підтверджує, що сьогодні пройде засідання РНБО (Ради національної безпеки і оборони). Попереднє засідання було в середині квітня.
Офіційний анонс опубліковано на сайті президента.
Повідомляється, що сьогодні орієнтовно о 17:30 пройде брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Місце проведення - прес-центр Офісу президента України на Банковій, 11.
Зазначимо, раніше джерела РБК-Україна повідомили, що засідання РНБО заплановано на 16:00 за участю президента Володимира Зеленського. Очікується продовження санкцій щодо компаній, обмеження проти яких були введені в минулому році.
Нагадаємо, наприкінці квітня Зеленський анонсував нове засідання Ради національної безпеки і оборони. Воно має відбутися найближчим часом і буде, зокрема, присвячене закону про територіальну оборону.
На минулому засіданні РНБО вирішив оновити чинний закон про санкції і доручив Кабінету міністрів підготувати відповідні зміни.