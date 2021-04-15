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СНБО поручил Кабмину подготовить изменения в закон о санкциях

Новина українською → Украина, Четверг 15 апреля 2021 21:37
СНБО поручил Кабмину подготовить изменения в закон о санкциях Фото: СНБО поручил обновить закон о санкциях (president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Совет национальной безопасности и обороны на заседании 15 апреля решил обновить действующий закон о санкциях в Украине. СНБО поручил Кабинету министров разработать соответствующий законопроект.

Об этом сообщили в аппарате СНБО.

Как рассказали в СНБО, на сегодняшнем заседании премьер-министр Денис Шмыгаль доложил о выполнении предыдущего решения СНБО от мая 2020 года о введении санкции.

"По результатам рассмотрения этого вопроса Кабмину поручено обеспечить подготовку и представление президенту законопроекта о внесении изменений в законодательные акты по усовершенствованию процедуры применения, реализации и мониторинга персональных специальных экономических и других санкций", - отметили в СНБО.

Напомним, на заседаниях СНБО уже стало привычной практикой принимать решения о введении персональных санкций против украинских граждан. Сейчас, согласно действующему закону, Украина может вводить санкции только за террористическую деятельность.

Однако на прошлом заседании СНБО впервые приняли решение о введении санкций за причастность к контрабанде.

А сегодня президент Владимир Зеленский анонсировал еще один пакет санкций против контрабандистов. В санкционном списке оказались 12 человек.

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