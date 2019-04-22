Зеленского с победой поздравил временный президент Венесуэлы

Лидер венесуэльской оппозиции, временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со сслкой на заявление Гуайдо в Twitter.

В частности, он отметил свободу выбора в Украине, которая позволила гражданам проголосовать за кандидата.

"Как исполняющий обязанности президента Боливарианской Республики Венесуэла, я поздравляю народ Украины и Владимира Зеленского с их широкой и громкой победой. Свободные выборы - это механизм, который позволяет народам

выразить и материализовать ваше желание перемен", - написал Гуайдо.

Напомним, ранее Владимира Зеленского с победой на выборах поздравили президенты: США - Дональд Трамп, Франции - Эммануэль Макрон, Польши - Анджей Дуда, а также председатель Европарламента Дональд Туск, еврокомиссар Йоханнес Ган и глава МИД Великобритании Джереми Хант.

Голосование во втором туре выборов президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки). Голосование завершилось в 6 утра по киевскому времени в понедельник, 22 апреля.