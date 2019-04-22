Зеленського з перемогою привітав тимчасовий президент Венесуели

Лідер венесуельської опозиції, тимчасовий президент Венесуели Хуан Гуайдо привітав Володимира Зеленського з перемогою на вибори президента України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Гуайдо в Twitter.

Зокрема, він відзначив свободу вибору в Україні, яка дозволила громадянам проголосувати за кандидата.

"Як виконуючий обов'язки президента Боліваріанської Республіки Венесуела, я вітаю народ України і Володимира Зеленського з їх широкою і гучною перемогою. Вільні вибори - це механізм, який дозволяє народам висловити і матеріалізувати ваше бажання змін", - написав Гуайдо.

Нагадаємо, раніше Володимира Зеленського з перемогою на виборах привітали президенти США - Дональд Трамп, Франції - Еммануель Макрон, Польщі - Анджей Дуда, а також голова Європарламенту Дональд Туск, єврокомісар Йоганнес Ган і глава МЗС Великої Британії Джеремі Хант.

Голосування у другому турі виборів президента України за кордоном закінчилося на виборчій дільниці в Сан-Франциско (Сполучені Штати Америки). Голосування завершилося в 6 ранку за київським часом у понеділок, 22 квітня.