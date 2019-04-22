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Голосование на выборах президента Украины завершилось за рубежом

Новости » Выборы 2019    22.04.2019 - 06:00
Голосование на выборах президента Украины завершилось за рубежом
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Голосование завершилось на участке в Сан-Франциско в 6 утра

Голосование во втором туре выборов президента Украины за рубежом закончилось на избирательном участке в Сан-Франциско (Соединенные Штаты Америки). Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, голосование завершилось в 6 утра в понедельник, 22 апреля.

Отметим, на заграничных избирательных участках голосование проводилось с 8:00 до 20:00 по местному времени стран. Добавим, избирательные участки в Украине закрылись в 20:00 в воскресенье, 21 апреля, они работали с 8 утра.

Как писало РБК-Украина ранее, первой страной, где стартовало голосование на выборах президента Украины, была Австралия. Голосование там началось в 01:00 по киевскому времени в воскресенье, 21 апреля.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 15 апреля передала избирательным комиссиям зарубежных участков бюллетени для выборов президента во втором туре. Всего на 101 заграничный избирательный участок передали 436 528 бюллетеней.

Добавим также, во время заседания 16 апреля ЦИК решил передать дополнительные бюллетени на зарубежные избирательные участки для голосования во втором туре выборов 2019. Всего на четыре зарубежных участка передали 512 бюллетеней для повторного голосования в заграничном избирательном округе.

В комиссии объяснили, что дополнительная потребность в избирательных бюллетенях для зарубежных избирательных участков возникла в связи с проведенным МИД анализом количества избирателей, включенных в уточненные списки избирателей на заграничных избирательных участках, и количества заказанных на изготовление избирательных бюллетеней.

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