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У Зеленского планируют отправить в отставку директора НАБУ

Новости » Политика     05.03.2020 - 22:20
У Зеленского планируют отправить в отставку директора НАБУ
Фото: Артем Сытник (РБК-Украина)

Для отставки Сытника планируют изменить профильный закон

В ближайшее время Верховная рада может внести изменения в профильный закон для увольнения Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом РБК-Украина сообщил знакомый с ситуацией источник.

По словам собеседника издания, на Банковой планировали вслед за генпрокурором Русланом Рябошапкой уволить из прокуратуры всех его заместителей, кроме главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницького, срок полномочий которого заканчивается в ноябре.

Однако, по информации РБК-Украина, на Банковой решили отправить в отставку директора НАБУ Сытника. Поскольку действующий закон не позволяет отправить Сытника в отставку, он будет изменен уже в ближайшее время.

Напомним, в парламент внесли постановление №3039 об увольнении директора НАБУ Артема Сытника. Инициаторами выступили 209 народных депутатов. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководству.

Позже первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сейчас отсутствуют юридические основания для увольнения Ситника. Он добавил, что в "Слуге народа" рассматриваются и нарабатываются все варианты для отставки Сытника.

Кроме того, председатель комитета ВР по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Красносельская объясняла, что постановление об увольнении Ситника является незаконным. Во время рассмотрения соответствующего постановления депутаты не поддержали позицию председателя комитета.

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