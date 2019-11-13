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У Зеленского планируют обсудить крымскотатарскую автономию с народом

Новости » Политика     13.11.2019 - 14:34
У Зеленского планируют обсудить крымскотатарскую автономию с народом
Фото: Антон Кориневич (atr.ua)

Представитель президента заявил о необходимости вынести этот вопрос на уровень "более широкого дискурса"

Вопросы автономии крымскотатарской автономии в составе Украины необходимо вывести на уровень "более широкого дискурса". Об этом заявил постоянный представитель президента Владимира Зеленского в Крыму Антон Кориневич, сообщает корреспондент РБК-Украина.

Как он отметил, в представительстве президента знают все те законодательные инициативы, которые не ограничиваются предложенными изменениями в раздел 10 Конституции Украины и Автономную Республику Крым, но и о коренных народах, о статусе крымскотатарского народа.

Брифинг относительно планов работы Представительства Президента Украины в Крыму.

Брифинг относительно планов работы Представительства Президента Украины в Крыму.

Опубликовано Офис Президента Украины Среда, 13 ноября 2019 г.

"Что касается самого вопроса возможной автономии, у нас позиция такая, что мы должны вывести этот вопрос на уровень более широкого дискурса, чтобы общество понимало, что имеется в виду, что нет угроз возможного сепаратизма. Сейчас мы видим, что общество не очень понимает, о чем идет речь", - сказал он.

Ранее председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал внести изменения в Конституцию в части переформатирования Крыму.

Напомним, заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль заявила, что Международный суд ООН должен начать рассмотрение по существу дела "Украина против России" о возбуждении двух конвенций в 2020 году.

Украина обвиняет РФ в поставках оружия на оккупированный Донбасс, обстрелах жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожении пассажирского автобуса в районе Волновахи, а также дискриминации украинской и крымскотатарской общин в оккупированном Крыму. Россия в этом процессе оспаривает юрисдикцию Международного суда ООН.

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