ОП передал Меджлису рассекреченные документы о депортации крымских татар

Документы касаются депортации крымских татар в 1944 году
Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, которые касаются депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Как отмечается, рассекреченные документы содержат информацию о количестве людей, к которым применялись пытки.
"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом", - заявил заместитель главы ОП Андрей Смирнов.
В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в составе Курултая крымскотатарского народа работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.
Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что эти документы также будут опубликованы в СМИ.
Напомним, в начале лета Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского Союза против крымских татар в 1944 году.
Ранее МИД призвал признать геноцидом депортацию крымских татар
Кроме того, Министерство иностранных дел Украины заявляло о стремлении Российской Федерации усиливать репрессии против крымских татар.