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ОП передал Меджлису рассекреченные документы о депортации крымских татар

Новости » Политика     31.10.2019 - 15:17
ОП передал Меджлису рассекреченные документы о депортации крымских татар
Фото: документ (president.gov.ua)

Документы касаются депортации крымских татар в 1944 году

Офис президента передал Меджлису крымскотатарского народа рассекреченные документы НКВД СССР, которые касаются депортации крымских татар в 1944 году. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отмечается, рассекреченные документы содержат информацию о количестве людей, к которым применялись пытки.

"Месяц назад во время экспертизы, которую проводил Киевский институт судебных экспертиз, мы получили информацию и подтверждающие документы, касающиеся принудительной депортации крымских татар, тех издевательств и геноцида, который был совершен советским режимом", - заявил заместитель главы ОП Андрей Смирнов.

В свою очередь председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в составе Курултая крымскотатарского народа работает комиссия по изучению последствий геноцида крымских татар.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что эти документы также будут опубликованы в СМИ.

Напомним, в начале лета Сейм Литвы принял резолюцию о признании геноцидом преступления Советского Союза против крымских татар в 1944 году.

Ранее МИД призвал признать геноцидом депортацию крымских татар

Кроме того, Министерство иностранных дел Украины заявляло о стремлении Российской Федерации усиливать репрессии против крымских татар.

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