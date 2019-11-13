У Зеленського планують обговорити кримськотатарську автономію з народом

Фото: Антон Кориневич (atr.ua)

Представник президента заявив про необхідність винести це питання на рівень "більш широкого дискурсу"

Питання автономії кримськотатарської автономії у складі України необхідно вивести на рівень "більш широкого дискурсу". Про це заявив постійний представник президента Володимира Зеленського в Криму Антон Кориневич, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Як він зазначив, в представництві президента знають усі ті законодавчі ініціативи, які не обмежуються запропонованими змінами в розділ 10 Конституції України про Автономну Республіку Крим, а й про корінні народи, про статус кримськотатарського народу.

Брифінг щодо планів роботи Представництва Президента України в Криму. Брифінг щодо планів роботи Представництва Президента України в Криму. Опубліковано Офіс Президента України Середа, 13 листопада 2019 р.

"Що стосується самого питання можливої ​​автономії, у нас позиція така, що ми повинні вивести це питання на рівень більш широкого дискурсу, щоб суспільство розуміло, що мається на увазі, що немає загроз можливого сепаратизму. Зараз ми бачимо, що суспільство не дуже розуміє, про що йдеться", - сказав він.

Раніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав внести зміни до Конституції в частині переформатування Криму.

Нагадаємо, заступник глави МЗС України Олена Зеркаль заявила, що Міжнародний суд ООН повинен розпочати розгляд по суті справи "Україна проти Росії" про порушення двох конвенцій в 2020 році.

Україна звинувачує РФ в постачаннях зброї на окупований Донбас, обстріли житлових районів Маріуполя та Краматорська, знищення пасажирського автобуса в районі Волновахи, а також дискримінації української та кримськотатарської громад в окупованому Криму. Росія в цьому процесі оскаржує юрисдикцію Міжнародного суду ООН.