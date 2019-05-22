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Законопроект об импичменте уже готов, - замглавы АП

Новости » Политика    22.05.2019 - 15:23
Законопроект об импичменте уже готов, - замглавы АП
Фото: Руслан Рябошапка (minjust.gov.ua)

Также законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте

Законопроект об импичменте уже готов к внесению в парламент. Об этом заявил замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Он также добавил, что законопроект об отмене депутатской неприкосновенности находится в парламенте.

"Это в ближайшее время. Законопроект об импичменте президента, о процедуре лишения его иммунитета - эти законопроекты готовы к внесению", - заявил Рябошапка.

По законопроекту о депутатской неприкосновенности Рябошапка добавил, что он готов ко второму чтению.

"Законопроект о неприкосновенности есть сегодня в парламенте. Он готов ко второму чтению. Парламент мог бы проголосовать, но парламент избегает этого", - заявил он.

Напомним, глава АП Андрей Богдан заявлял, что Зеленский будет подавать закон об импичменте президента. Ранее Зеленский в интервью РБК-Украина говорил, что в случае победы на выборах подаст Верховной раде законопроект об импичменте президента. Он заявлял, что не держится за свою должность.

"Важно, что я хочу остаться собой. Я не держусь за пост, я не держусь за должность. Поэтому, кстати, один из главных и первых законов, которые ждало общество 28 лет, и мне непонятно, почему его нет, во всем цивилизованном обществе есть закон про импичмент. Я сам иду навстречу. Не мне предлагают депутаты Верховной рады или там какие-то отдельные мужи чиновничьи. Нет, я сам этого хочу. Почему? Потому что есть цивилизованный путь, как убрать человека, который, по мнению общества, стал недостаточно достоин их выбора", - подчеркнул Зеленский.

Добавим, сегодня Рада отказалась голосовать за законопроекты Зеленського о выборах и публичных закупках. За включение в повестку дня законопроекта о выборах проголосовали только 92 депутата.

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