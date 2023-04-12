У Зеленського після відео зі стратою звернулися до країн, які закликали "домовитися" з РФ

"Російський військовий під запис із насолодою відрізає голову українському полоненому. Щоб довести свою тваринну сутність і ще раз переконати світ у кровожерливості РФ… Можливо, "миротворці", які цинічно пропонують нам "обмінювати землі на мир", нарешті відчують реальний запах "ru-миру"?" - написав Подоляк.

Страта українського військового

Нагадаємо, вчора, 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни відрізали голову військовому, зафільмували це на камеру та опублікували в мережі.

Зазначимо, що СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого.

Тим часом в Міноборони закликали українців не висувати свої припущення щодо того, кого могли вбити окупанти та наголосили, що компетентні органи встановлюють особу українського військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.