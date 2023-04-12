UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Зеленського після відео зі стратою звернулися до країн, які закликали "домовитися" з РФ

Фото: Михайло Подоляк, радник голови Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Після страти окупантами українського військового деякі країни, які пропонували Україні домовитися з РФ про "мир в обмін на землі", мають відчути реальний запах так званого "російського миру".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter радника голови Офісу президента Михайла Подоляка.

"Російський військовий під запис із насолодою відрізає голову українському полоненому. Щоб довести свою тваринну сутність і ще раз переконати світ у кровожерливості РФ… Можливо, "миротворці", які цинічно пропонують нам "обмінювати землі на мир", нарешті відчують реальний запах "ru-миру"?" - написав Подоляк.

Страта українського військового

Нагадаємо, вчора, 11 квітня мережу сколихнуло жорстоке відео страти українського військовополоненого окупантами. Росіяни відрізали голову військовому, зафільмували це на камеру та опублікували в мережі.

Зазначимо, що СБУ почала розслідування жорстокого вбивства українського полоненого.

Тим часом в Міноборони закликали українців не висувати свої припущення щодо того, кого могли вбити окупанти та наголосили, що компетентні органи встановлюють особу українського військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Офіс президентаВійська РФВійна Росії проти України