У Зеленського після "переможних" заяв Путіна розповіли правду про економіку РФ

"Оптимістичні" заяви глави Кремля Володимира Путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі різко розходяться з фактичними показниками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар уповноваженого президента України з питань санкційної політики Владислава Власюка.
За словами Владислава Власюка, незважаючи на оптимістичні заяви Володимира Путіна щодо розширення економічних перспектив і стійкості, ключові макроекономічні індикатори вказують на протилежне.
Російська економіка дедалі більше набуває ознак системної кризи, яку в експертних оцінках уже порівнюють зі станом "держави-банкрута".
Власюк зазначає, що доходи федерального бюджету РФ скоротилися приблизно на 40% у річному вираженні, навіть на тлі високих світових цін на нафту. Сукупний бюджетний дефіцит, за його даними, перевищив 80 млрд доларів.
Додатковий тиск формується і на рівні регіонів: 71 із 85 суб'єктів РФ завершили минулий рік із дефіцитом, а їхній сумарний негативний баланс перевищив 34 млрд доларів.
Окремо підкреслюється різке зниження довіри до російської економіки з боку зовнішніх інвесторів.
Частка іноземного капіталу в РФ, за оцінками, опустилася до 0,01%, що фактично свідчить про згортання зовнішньої інвестиційної участі.
Паралельно погіршується ситуація всередині бізнесу: понад 30% підприємців розглядають скорочення або закриття діяльності, ще близько третини - перехід у тіньовий сектор.
Серед причин називають посилення податкового навантаження та перебої з доступом до інтернету. Індекс ділової активності вперше з 2022 року пішов у негативну зону.
Додатковим сигналом тиску Власюк називає зростання проблемних кредитів до 12%, а також збільшення частки розрахунків готівкою, що свідчить про зниження довіри до банківської системи. На цьому тлі Центробанк РФ, за його даними, готується до виведення з ринку низки регіональних банків.
Істотно скоротилося і зовнішньоторговельне сальдо Росії - майже втричі з початку повномасштабної війни: з 337 до 125 млрд доларів.
Найбільші експортні компанії фіксують падіння доходів, а окремі держпроєкти стикаються з дефіцитом фінансування.
Власюк підкреслює, що на тлі публічних заяв про "нові можливості" економічна статистика вказує на зворотну динаміку. За його оцінкою, санкційний тиск має накопичувальний ефект і поступово обмежує доступ російської економіки до інвестицій, технологій і ключових ринків.
Нагадуємо, що російський диктатор Володимир Путін прокоментував відкрите звернення президента України Володимира Зеленського, заявивши, що ознайомився з ним вранці 5 червня. За словами глави Кремля, він звернув увагу на низку ключових аспектів, що містяться в листі.