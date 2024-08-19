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У Зеленського підтвердили візит Моді до України та назвали теми переговорів

Фото: Нарендра Моді, прем'єр Індії (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну у п'ятницю, 23 серпня. У нього запланована зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента України в Telegram.

"23 серпня, у День Державного прапора України, відбудеться офіційний візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України", - зазначили в ОП.

Там уточнили, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України.

В ОП розповіли, що Зеленський та Моді під час зустрічі обговорюватимуть питання двосторонньої співпраці. Також планується підписати низку документів між Україною та Індією.

Що передувало

Нагадаємо, чутки про візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді з'явилися ще у липні. Їх почали поширювати за кілька тижнів після того, як глава індійського уряду відвідав Москву для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у день удару військ РФ по дитячій лікарні "Охматдит".

Президент Володимир Зеленський зазначав, що така зустріч є "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

При цьому наприкінці липня міністр закордонних справ Індії Субраманіям Джайшанкар заявляв, що його країна має бути активнішою в питаннях російсько-української війни. Чиновник пояснив це тим, що не багато країн світу можуть вести діалог і з Росією, і з Україною.

Як писало сьогодні, 19 серпня, Bloomberg, Індія погодилася передавати повідомлення між президентом Володимиром Зеленським та головою Кремля Володимиром Путіним.

У той же час, як уточнили журналісти, прем'єр Нарендра Моді виключає посередництво його країни у питанні завершення війни між РФ і Україною.

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Володимир ЗеленськийІндія