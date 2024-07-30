Індія прагне допомогти Україні та РФ у "вирішенні конфлікту", - глава МЗС

Індія підтримує дружні відносини з Україною та Росією та сподівається допомогти країнам "вирішити конфлікт".

Про це заявив міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK .

За його словами, Індія повинна бути активнішою у питаннях російсько-української війни, оскільки "у світі не так багато країн, які можуть розмовляти й з Україною, і з Росією".

Глава МЗС Індії переконаний, що "розв'язання проблеми не прийде на полі бою", тому світові лідери мають сприяти скорішим мирним переговорам між Україною та РФ.

Візит прем'єра Індії до РФ та можлива поїздка в Україну

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві.

Це сталось саме того дня, коли російські військові обстріляли дитячу клініку "Охматдит" в Києві. Після цього Володимир Зеленський витупив з заявою, та назвав приїзд Моді до Росії "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

Днями в ЗМІ з'явилася інформація, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді відвідає Україну в серпні. Очікується, що візит відбудеться в другій половині місяця, швидше за все, 23 серпня.

Це має бути перший візит індійського прем'єра до України з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році.

У МЗС України сьогодні повідомили, що наразі триває робота над візитом прем'єра Індії, однак подробиць не розповіли. Чи відбудеться він у серпні поки невідомо.

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