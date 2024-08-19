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У Зеленского подтвердили визит Моди в Украину и назвали темы переговоров

Фото: Нарендра Моди, премьер Индии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Премьер-министр Индии Нарендра Моди посетит Украину в пятницу, 23 августа. У него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента Украины в Telegram.

"23 августа, в День Государственного флага Украины, состоится официальный визит премьер-министра Индии Нарендры Моди в Украину", - отметили в ОП. 

Там уточнили, что это первый в истории двусторонних отношений визит главы индийского правительства в Украину. 

В ОП рассказали, что Зеленский и Моди в ходе встречи будут обсуждать вопросы двустороннего сотрудничества. Также планируется подписать ряд документов между Украиной и Индией. 

Что предшествовало

Напомним, слухи о визите премьер-министра Индии Нарендры Моди появились еще в июле. Их начали распространять спустя несколько недель после того, как глава индийского правительства посетил Москву для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным в день удара войск РФ по детской больнице "Охматдет".

Президент Владимир Зеленский отмечал, что такая встреча является "разрушительным ударом по мирным усилиям".

При этом в конце июля министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявлял, что его страна должна быть более активной в вопросах российско-украинской войны. Чиновник объяснил это тем, что не многие страны в мире могут вести диалог и с Россией, и с Украиной.

Как писало сегодня, 19 августа, Bloomberg, Индия согласилась передавать сообщения между президентом Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным.

В то же время, как уточнили журналисты, премьер Нарендра Моди исключает посредничество его страны в вопросе завершения войны между РФ и Украиной.

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Владимир ЗеленскийИндия