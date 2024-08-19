Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним, - Bloomberg

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виключив роль посередника у припиненні війни Росії в Україні. Однак Нью-Делі погодилося передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індійські чиновники закликають до діалогу і дипломатії, щоб покласти край війні, яка почалася з вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Візит Моді в Україну відбудеться через кілька тижнів після того, як він відвідав Росію, що викликало невдоволення у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Джо Байдена зробила тісніші зв'язки з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські чиновники висловили стурбованість візитом до Росії під час низки зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні.

Небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії, яка постачає дешеву нафту і зброю. Нью-Делі утримується від критики Москви у зв'язку з вторгненням в Україну, яке триває вже третій рік, і збільшив закупівлі російської нафти до рекордних рівнів.

З точки зору України, Зеленському важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні, сказала людина, знайома з цим питанням.

Індія посідає центральне місце в прагненні Зеленського залучити на свій бік ключові країни так званого Глобального Півдня, яке цього року зазнало невдачі. На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву, що стало ударом по прагненню України розширити підтримку у війні проти вторгнення Росії.

За словами людей, знайомих із порядком денним, зустріч із Моді навряд чи принесе якісь важливі заяви, хоча кілька угод, зокрема в галузі сільського господарства та оборони, перебувають у процесі підготовки.

Перед поїздкою в Україну Моді також відвідає Польщу, що стане першим візитом індійського лідера за останні чотири десятиліття.