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Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним, - Bloomberg

Понеділок 19 серпня 2024 15:56
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Індія погодилася передавати повідомлення між Зеленським та Путіним, - Bloomberg Фото: прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виключив роль посередника у припиненні війни Росії в Україні. Однак Нью-Делі погодилося передавати повідомлення між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Індійські чиновники закликають до діалогу і дипломатії, щоб покласти край війні, яка почалася з вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Візит Моді в Україну відбудеться через кілька тижнів після того, як він відвідав Росію, що викликало невдоволення у Вашингтоні.

Адміністрація президента США Джо Байдена зробила тісніші зв'язки з Індією наріжним каменем своєї зовнішньої політики. Американські чиновники висловили стурбованість візитом до Росії під час низки зустрічей і телефонних розмов зі своїми індійськими колегами в липні.

Небажання Моді виступати посередником у припиненні війни частково пояснюється залежністю Індії від Росії, яка постачає дешеву нафту і зброю. Нью-Делі утримується від критики Москви у зв'язку з вторгненням в Україну, яке триває вже третій рік, і збільшив закупівлі російської нафти до рекордних рівнів.

З точки зору України, Зеленському важливо зустрітися з Моді, щоб обговорити роль Індії у відновленні миру в регіоні, сказала людина, знайома з цим питанням.

Індія посідає центральне місце в прагненні Зеленського залучити на свій бік ключові країни так званого Глобального Півдня, яке цього року зазнало невдачі. На червневому саміті у Швейцарії Індія була серед країн, які не підписали підсумкову заяву, що стало ударом по прагненню України розширити підтримку у війні проти вторгнення Росії.

За словами людей, знайомих із порядком денним, зустріч із Моді навряд чи принесе якісь важливі заяви, хоча кілька угод, зокрема в галузі сільського господарства та оборони, перебувають у процесі підготовки.

Перед поїздкою в Україну Моді також відвідає Польщу, що стане першим візитом індійського лідера за останні чотири десятиліття.

Візит Моді до України

Видання Wionews повідомляло, візит прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді до України, ймовірно, відбудеться у другій половині серпня.

При цьому сьогодні в МЗС Індії підтвердили, що Моді відвідає Україну з візитом. Проте деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

На початку 2024 року президент України Володимир Зеленський провів телефонні переговори з Моді та запросив його відвідати Україну. Цей візит стане першим з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Індія Візит в Україну Війна Росії проти України
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