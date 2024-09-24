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У Зеленського підтвердили, що запрошення України до НАТО є частиною плану перемоги

Фото: Андрій Єрмак, голова Офісу президента (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

План перемоги України містить чітке бачення кроків, які повинні забезпечити справедливий та тривалий мир. Зокрема він передбачає запрошення до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Офісу президента Андрія Єрмака під час виступу в Раді з міжнародних відносин у Нью-Йорку.

Як пояснив Єрмак, план перемоги складається з військової та дипломатичної частини. За його словами, Сили оборони повинні мати перевагу на полі бою, щоб змусити диктатора Росії Володимира Путіна припинити бойові дії. 

"Ми дуже стараємося. Без кораблів ми знищили Чорноморський флот. Не маючи переваги в повітрі, ми зупинили російське просування на більшості напрямків, включно з Харковом. Без страху ми повернули війну в Росію", - зауважив він та додав, що від початку повномасштабно війни Україна також наростила виробництво зброї в шість разів, але досі не має усе необхідне. 

Зокрема голова Офісу президента закликав партнерів посилити інвестиції у виробництво української зброї й відзначив важливість зняття обмежень для України на удари по території Росії, а також надання дозволу на використання заморожених російських активів.

В кінці він додав, що запрошення України до НАТО є частиною плану та порадив партнерам припинити зважати на погрози щодо ескалації з боку Росії. 

План перемоги України

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявив, що цього місяця представить план перемоги України президенту Сполучених Штатів Америки (США) Джо Байдену, а також республіканцю Дональду Трампу та демократу Камалі Гарріс. Відповідний крок дозволить Києву оцінити, чи готові союзники підтримати Україну у досягненні перемоги

Тим часом у Кремлі заявили, що Росія вивчить план перемоги України, якщо інформація щодо нього з'явиться на офіційних джерелах.

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